Zum DFB-Pokal-Finale am 23. Mai in Berlin wird Grauburgunder aus der Pfalz getrunken.

Das Weingut Bergdolt-Reif & Nett aus Duttweiler wurde bei einer Ausschreibung, an der sich mehr als 500 Weingüter beteiligten, ausgewählt. Der Grauburgunder entstand in einer Zusammenarbeit mit dem deutschen Musiker Gregor Meyle, der eine eigene Weinlinie besitzt. Die Kooperation begann schon im Jahr 2020 und hat sich bewährt. Schon in der Vergangenheit konnte der Grauburgunder beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB) und dem Deutschen Weininstitut (DWI) überzeugen. In mehreren verdeckten Verkostungsrunden gelangte der Pfälzische Wein von Bergdolt-Reif & Nett und Meyle unter die Top-20-Weine, die seit vergangenem Herbst in den VIP-Bereichen bei den Heimspielen der Frauen- und Männer-Nationalmannschaften, der männlichen U21 sowie eben bei den DFB-Pokalfinal-Spielen ausgeschenkt werden.

Bei den Heimspielen werden laut Christian Nett immer die Weingüter der jeweiligen Weinregionen bevorzugt. Somit erhielt der Grauburgunder aus Duttweiler den Zuschlag bei den Spielen in Kaiserslautern. Berlin jedoch liege nicht in einer Weinregion, so dass alle Weingüter gleiche Chancen haben, sagt Nett. Weitere Rebsorten und Sekte werden von anderen deutschen Weingütern in Berlin zum Finale im VIP-Bereich ausgeschenkt, um ein möglichst weites Bild der Weine Deutschlands zu präsentieren.

Nett freut sich über die Anerkennung seines Weines, der in der Blindverkostung überzeugte. Es sei eine schöne Auszeichnung für das Weingut und ebenso für die gelungene Zusammenarbeit mit Meyle, mit der man werben könne. Gregor Weyle, Christian Nett und seine Frau Katja werden das Finale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München gemeinsam in Berlin erleben. „Schon seit langem versuche ich, Karten für ein solch hochrangiges Spiel zu bekommen“, sagt Nett. Nun sind es sogar VIP-Karten. Die Tickets sind bereits mit aufwendiger Akkreditierung geordert worden, denn Nett zufolge ist das Sicherheitslevel höher als gewöhnlich.