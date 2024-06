In der Antarktis ist derzeit tiefster Winter. Umso mehr freuten sich die Wissenschaftler der Neumayer-Station III über ein Geschenk aus Neustadt: eine große Weinkiste mit 70 Weinen.

Am Donnerstag gab es für das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis viele Gründe zum Feiern: Zum einen war Mittwinterfest, der größte Feiertag in der Antarktis. Und zum anderen wird an diesem Tag traditionell eine XXL-Weinkiste geöffnet. Diese handgezimmerte Weinkiste wurde vom Präsidenten der Struktur-und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd), Hannes Kopf, im August 2023 gemeinsam mit Weinhoheiten vernagelt, wie die SGD mitteilt. Dann wurde die Kiste auf die 17.000 Kilometer lange Reise in die Antarktis geschickt.

Wie SGD-Pressesprecherin Ulrike Schneider weiter mitteilte, telefonierte Hannes Kopf am Donnerstag mit Jörg Lauer von der Neumayer-Station. Dieser berichtete, dass das Öffnen der Kiste ein spannender Höhepunkt am Mittwinterfest ist und die ersten Weine gleich nach dem Öffnen zu einem besonderen Menü verkostet werden. Lauer selbst war demnach sehr gespannt, ob ein Wein aus seinem Wohnort Bad Dürkheim dabei ist.

Kopf erkundigte sich bei Lauer auch nach der aktuellen Temperatur: Diese betrug minus 30 Grad Celsius.

In der Kiste sind 70 Weine, die von der Vereinen Pfalzwein und Rheinhessenwein zur Verfügung gestellt wurden. Auch ist ein Weingruß des Afrikaviertel-Vereins aus Neustadt mit dabei.

Die Weinkiste ist ein traditionelles Geschenk des SGD-Präsidenten an das Überwinterungsteam der Neumayer-Station Antarktis, um an das Wirken und die Erfolge des Pfälzer Polarforschers Georg von Neumayer zu erinnern. Neumayer wurde in Kirchheimbolanden geboren, lebte und verstarb in Neustadt.