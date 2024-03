Solidarität mit Palästina und Israel zugleich ist möglich.

„Das ist ja unsäglich“, entfährt es uns, wenn wir uns über schlimme Zustände ereifern. Ja, manchmal fehlen tatsächlich die passenden Worte angesichts der erschütternden Krisen und Kriegssituationen auf unserer Erde. Und dann ist es klüger, nicht vorschnell Meinungen und Standpunkte weiter zu verbreiten, die noch gar nicht fertig durchdacht sind. Beim Nahostkonflikt mag es uns derzeit so ergehen. Zu verknotet ist hier die geschichtliche Entwicklung von Israel und Palästina, zu komplex sind die Hintergründe und die Verstrickungen mancher Akteure.

Doch mitten hinein in die eigentlich „unsägliche“ Situation von Terror, Verlusten, Verzweiflung, Flucht und Tod fällt in diesem Jahr der bereits seit 2017 festgelegte ökumenische Weltgebetstag, der alljährlich mit Blick auf eine andere Region unserer Welt gefeiert wird. Christliche Frauen aus Palästina haben sich schon vor zwei Jahren getroffen, um ein weltumspannendes Gebet zu formulieren, das am 1. März in 150 Ländern der Erde in ganz ähnlicher Form begangen wird. Von den grausamen Ereignissen des 7. Oktober 2023 war bei der Planung noch nichts zu ahnen. Heißt das aber, dass ihr Gebet, welches sie aus ihrem Blickwinkel und angereichert mit ihren Alltagserfahrungen formuliert haben, unsagbar ist?

Beschwerlicher Weg zum Frieden

Frauen der Weltgebetstagsbewegung meinen: „nein“. Mitgefühl ist universal und nicht an Bedingungen geknüpft. Zuwendung ist da gefragt, wo Menschen in Not sind. Die Lebensumstände von Menschen anzuschauen und hinzuhören, was sie erzählen – das geht unabhängig von den Umständen. Wenn es sich beim diesjährigen Weltgebetstag um Palästina handelt, dann wird deshalb die Verbundenheit mit unseren jüdischen Geschwistern nicht aufgegeben. Im Grunde sind wir als Erdenbürger alle Geschwister. Und es braucht Räume und Zeiten, einander zuzuhören. Manchmal auch nacheinander, mit einer besonderen Aufmerksamkeit für eine Seite. Das bedeutet aber nicht, dabei dem anderen gegenüber unsolidarisch zu sein. Solidarität mit Israel und Palästina zugleich? Ja, das ist möglich. Und was in den vergangenen Monaten und Jahren an vielfachem Leid auf beiden Seiten durchlitten wurde – es ist gut, wenn es ausgesprochen und gesagt wird. Das macht uns erst fähig, Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sinne ist der heutige Weltgebetstag ein kleiner Beitrag auf dem beschwerlichen Weg zum Frieden im Nahen Osten. In Neustadt wurde für den Weltgebetstag ein Gottesdienst aufgezeichnet. Zu sehen ist dieser auf dem Youtube-Kanal des Weltgebetstages – ein Link ist zu finden unter www.weltgebetstag.de.

Die Autorin

Monika Kreiner (48) ist Referentin für Frauenseelsorge im Bistum Speyer.