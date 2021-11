Das auch in Neustadt ansässige Sportgeschäft Decathlon unterstützt zum siebten Mal die Stiftung „Kinderzukunft“. Pakete für arme Kinder in Osteuropa können bis 23. November im Geschäft in der Louis-Escande-Straße abgegeben werden. Die Corona-Pandemie habe die Armut in Osteuropa noch verstärkt, teilt Decathlon mit. Daher wolle man einen Beitrag leisten, dass dort die Kinder ein Geschenk zu Weihnachten bekommen. Wer sich beteiligen wolle, bekomme in der Decathlon-Filiale weitere Informationen. Bewährt habe es sich, ein altersentsprechendes Paket mit Spielzeug, einem Kleidungsstück, Mal- und Schulsachen sowie Süßigkeiten und Zahnbürste/Zahnpasta zusammenzustellen. Decathlon empfiehlt, auf dem Karton zu vermerken, für welches Geschlecht und welches Alter die Geschenke im Paket gedacht seien.