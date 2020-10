Ab 26. Oktober bis 26. November können bei dem Sportartikel-Anbieter Decathlon in der Louis-Escande-Straße Weihnachtspäckchen für osteuropäische Kinder in Not abgegeben werden. Er unterstützt nach eigenen Angaben zum fünften Mal diese Aktion der Stiftung „Kinderzukunft“. Deren Schirmherrin ist Bundesfamilienministerin Franziska Giffey: Sie hat auch 2020 an die Hilfsbereitschaft der Menschen appelliert, um für bedürftige Kindern im Osten zumindest ein Weihnachtsgeschenk zu ermöglichen. Was in einem Päckchen sein sollte: Etwas zum Naschen, zum Waschen, zum Fühlen, zum Spielen, zum Wärmen und zum Lernen, je nach Alter. Mit Geschenkpapier beklebt und gut verschlossen, kann das Schuhkarton-große Päckchen dann bei Decathlon abgeben werden. Außerdem sollte auf dem Päckchen stehen, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen und für welches Alter gedacht ist. Die entsprechenden Aufkleber gibt es auf den bei Decathlon ausgelegten Flugblättern oder im Internet. Mit einer freiwilligen Spende von drei Euro können zudem die Transportkosten unterstützt werden.