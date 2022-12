Einen arbeitsreichen Sonntagmorgen hatte die Neustadter Feuerwehr: Sie musste sich in Haardt und in Mußbach um zwei Wasserrohrbrüche kümmern und wurde zudem zum Weihnachtsmarkt in die Innenstadt gerufen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte gegen 7.30 Uhr, dass Qualm aus einem Glühweinstand kam. Er forderte daher sofort die Feuerwehr an. Sieben Wehrleute rückten an und verschafften sich Zugang zum Glühweinstand. Dort befand sich laut Feuerwehr ein eingeschalteter Glühweinkochautomat mit aufgesetztem und qualmendem Topf. Die nächsten Schritte waren entsprechend einfach: Die Wehrleute schalteten das Gerät aus und trugen den Topf sowie den Automaten ins Freie. Außerdem drehten sie sicherheitshalber die Gaszufuhr ab. Obwohl der Einsatz harmlos verlief und auf den ersten Blick kurios klingt, betont die Feuerwehr: „Dank des schnellen Reagierens des Security-Mitarbeiters konnte ein Hüttenbrand mit weiteren Folgen verhindert werden.“ Bei den anderen beiden Einsätzen stand auf der Haardt der Keller eines Wohnhauses unter Wasser, weshalb die Wehr dort mit zwei Wassersaugern im Einsatz war. In Mußbach wiederum hatte die Hauptwasserleitung in der Straße Am Weißen Haus einen Schaden, sodass dort sogar die Wasserzufuhr unterbrochen werden musste.