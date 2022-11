Der Neustadter Weihnachtsmarkt ist seit Freitagabend auch offiziell eröffnet – bereits seit Montag konnten Gäste ja in eine Bratwurst beißen, einen Glühwein genießen oder die Reitschule bestaunen. Oberbürgermeister Marc Weigel ließ bei der Eröffnung seinen Blick über den Marktplatz schweifen und lobte die „tolle Atmosphäre mit den Lichtern und die prächtige Fichte aus dem Stadtwald“. Er lobte zudem die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH für die Organisation des Marktes. Mit Blick auf die Energiekrise und die Sparappelle sagte Weigel, dass Neustadt durch den Umstieg auf LED und „leichtes Ausdünnen“ eine gute Lösung für die Weihnachtsbeleuchtung in den Abendstunden gefunden habe. Er rief die Neustadter dazu auf, bis zum 22. Dezember „von diesem tollen Angebot“ Gebrauch zu machen und „zu genießen“. Der Weihnachtsmarkt der Kunigunde auf dem Marktplatz ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. An den vier Adventswochenenden öffnen zudem die Verkaufsbuden im Rathausinnenhof und im Hof der Vizedomei. Sie sind jeweils freitags von 15 bis 21 und samstags sowie sonntags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Mit Weihnachtsliedern stimmten zudem die Kindern der HaardtChor Kids und der „Ohrwürmer“ des MGV Geinsheim bei der Eröffnung auf Weihnachtsmarkt und Adventszeit ein. „Das habt ihr toll gemacht“, lobte Weigel den Gesang der Nachwuchssänger.