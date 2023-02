In Neustadts englischer Partnerstadt soll sich alles ändern.

Im vergangenen Jahr wurde noch das 40-jährige Bestehen gefeiert, jetzt soll der Weihnachtsmarkt in Lincoln Geschichte sein. Am 20. Februar werde der Stadtrat darüber beraten und vermutlich das Ende beschließen, heißt es aus Neustadts englischer Partnerstadt.

Hintergrund ist demnach, dass einfach zu viele Menschen zu dem viertägigen Ereignis rund um die Kathedrale und die Burganlage kommen. Im vergangenen Jahr waren es über 300.000, vier Mal musste samstags wegen Überfüllung zugemacht werden. Seit der Corona-Pandemie kämen solche Massenveranstaltungen weniger gut an, ist die Stadtverwaltung Lincoln überzeugt. Jene 260.000 Pfund, die 2022 in den Markt gesteckt wurden, sollen in kleinere und über das ganze Jahr verteilte Feste gesteckt werden, so der aktuelle Plan.

Neustadt stand Pate

Der Weihnachtsmarkt Lincoln war auf Initiative der Stadt Neustadt und der Feucht-Fröhlichen Neustadter (FFN) erstmals 1982 gefeiert worden und diente danach als Vorbild für etliche weitere Weihnachtsmärkte auf der Insel, beispielsweise in Birmingham. Zum Jubiläum 2022 war auch Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel in Lincoln. Dass die Traditionsveranstaltung nun nicht mehr ausgerichtet werden soll, bedauert er auf RHEINPFALZ-Nachfrage sehr.

Gelinde gesagt entsetzt ist FFN-Vorsitzender Werner Maas. Zu Beginn der seit gut 50 Jahren bestehenden Partnerschaft mit Lincoln war auch eine FFN-Section Lincoln gegründet worden, zu der die Neustadter enge Kontakte pflegen. Ob es mit dem Besuch in der Pfalz in diesem Mai nun klappt, bezweifelt Maas zumindest. Das Problem: Die FFN Lincoln verkauft an ihrem Weihnachtsmarktstand alljährlich viele hundert Liter Pfälzer Glühwein. Der Erlös dient wohltätigen Zwecken, aber auch die Partnerschaft wird damit finanziert.

FFN Lincoln geschockt

Maas hofft, dass noch nicht das letzte Wort in Sachen Weihnachtsmarkt Lincoln gesprochen ist. Man könne die Veranstaltung auch verkleinern, meint er mit Verweis auf das Mandelblütenfest in Gimmeldingen. Die Freunde aus Lincoln hätten sich am Freitag alle bei ihm gemeldet. Maas’ Eindruck: „Sie waren geschockt.“ ahb