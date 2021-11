Der Neustadter Weihnachtsmarkt der Kunigunde wird geschlossen. Diese RHEINPFALZ-Information hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Montagnachmittag auf Anfrage bestätigt. Angesichts der weiterhin hohen Inzidenz von über 600 habe am Montag ein Appell des Marienhaus Klinikums Hetzelstift den letzten Anstoß zu diesem Schritt gegeben. „Wir müssen den Schalter umlegen“, so Weigel. Er habe auch mit Heiko Geist als Vertreter der Marktbeschicker gesprochen, die wenig begeistert seien, aber Verständnis für die sich geänderte Situation gezeigt hätten. Dass der Weihnachtsmarkt beendet werde, löse nicht das Problem der hohen Inzidenzen, da er kein Infektionstreiber gewesen sei, machte der OB gleichzeitig klar. Doch sei dieser Schritt ein wichtiges Signal für das Hetzelstift – und an die Bürger, ihre Kontakte zu beschränken. Letztmals ist der Weihnachtsmarkt am Dienstag von 11 bis 18 Uhr offen.