Der „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Die Gemeindeverwaltung hat sich für eine Absage entschieden, nachdem ein mögliches Alternativkonzept verworfen worden war. Dieses hatte einen in sich abgeschlossenen Markt vorgesehen, auf dem sich zeitgleich maximal 250 Besucher in Einbahnstraßenrichtung auf dem Jahnplatz hätten bewegen können. Unter anderem wegen eines E-Ticket-Systems zur Regelung des Zugangs hätte eine Umsetzung laut Verwaltung Mehrkosten von 25.000 Euro verursacht. Gegen die Idee, die Stände in der Ortsmitte zu verteilen, sprachen Verkehrsaspekte und die schwierigere Kontaktverfolgung. Beschicker hatten im Vorfeld signalisiert, für einen abgespeckten Markt nicht zur Verfügung zu stehen.