Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen fällt der Meckenheimer Weihnachtsmarkt, der traditionell an den ersten zwei Adventswochenenden über die Bühne geht, dieses Jahr aus. „Wir hätten uns gerne unbeschwert am Wochenende bei Glühwein und den verschiedenen Leckereien unserer Vereine getroffen“, bedauert Ortsbürgermeisterin Julia Kren (FWG). Zwar sei ein Konzept mit Einlasskontrolle durch die Weihnachtsmarktkommission erarbeitet worden, jedoch haben die Vereinsvorsitzenden zusammen mit der Kommission entschieden, den Weihnachtsmarkt wie vergangenes Jahr abzusagen, um der Verantwortung gegenüber den helfenden Vereinsmitgliedern an den Ständen und den Besuchern gerecht zu werden. Ein kleiner Trost: „Auf dem Dorfplatz steht ein Weihnachtsbaum, den die Kinder zusammen mit ihren Eltern mit Selbstgebasteltem verzieren dürfen“, teilt Kren mit.