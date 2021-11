Die Stadtverwaltung reagiert auf die sich verschärfende Corona-Lage (am Sonntag lag die Inzidenz in Neustadt bei 605,9) und führt ab Montag auf dem Weihnachtsmarkt der Kunigunde die 2G-Regel ein – bisher galt dort die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Es dürfen ab Montag also nur noch geimpfte und genesene Personen den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz besuchen. Alle Gäste müssen einen entsprechenden Nachweis dabei haben, betont die Stadtverwaltung. In der Marktstraße wird es einen zentralen Eingang mit entsprechenden Kontrollen geben. Außerdem kündigt die Stadt „stichprobenartige Kontrollen“ auf dem Platz an. Ferner verkürzt die Stadt die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts: Die Buden schließen ab Montag bereits um 20 Uhr (bisher: 21 Uhr). Auf dem Markt besteht zudem beim Warten an den Ständen eine Maskenpflicht, außerdem müssen Abstände eingehalten werden. Ausnahmen von der 2G-Regel gelten für Kinder bis zwölf Jahre und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie müssen aber ein Attest und einen aktuellen Test vorlegen. Auch Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahre müssen eine aktuelle Testbescheinigung vorlegen.