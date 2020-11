Auch in diesem Jahr wartet auf Besucher der Neustadter Stiftskirche die Weihnachtskrippe mit den lebensgroßen Holzfiguren während der Kernöffnungszeiten, also täglich von 11 bis 13 Uhr. Pfarrer Oliver Beckmann zufolge wurde sie

bewusst vergrößert und lädt in besonderer Weise vom 1. Advent bis zum 3. Januar 2021 ein, in die Geburtsgeschichte des Wanderpredigers aus Nazareth einzutauchen. Dazu helfen auch Infotafeln mit dem Text der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium und einigen Gedanken zu Weihnachten. Zusätzlich erfahren die Besucher einiges über die Entstehung der Krippe und zum Bildhauer. So wurde sie beispielsweise 1978 erstmals auf dem Marktplatz aufgestellt. Möglicherweise hat sich der Künstler Siegfried Salewski in einem der Hirten verewigt. Zu sehen sind auch private Fotos, die die Krippe aus den 1970er und 1980er Jahren zeigen. Zudem weist Beckmann darauf hin, dass am Donnerstag, 3. Dezember, in der Zeit von 11 bis 12 Uhr die Kirchenglocken außerplanmäßig läuten werden, weil die Glockensachverständige der Landeskirche alle sieben Glocken turnusgemäß überprüfe.