Das traditionelles Weihnachtskonzert des Konzertanten Blasorchesters im Musikverein Haßloch ist am Sonntag, 4. Dezember, ab 18 Uhr in der Pauluskirche Haßloch. Nach zwei Jahren Abstinenz freut sich das Ensemble darauf, „den Advent noch ein bisschen schöner zu machen“. Werke wie „The last spring“ von Edvard Grieg oder Leroy Andersons berühmten Schlittenfahrt stehen auf dem Programm, genauso wie Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern und Epochen. Gast des Abend ist Dekan Armin Jung, der Geschichten und Erzählungen vortragen wird. Der Eintritt zu dem Weihnachtskonzert ist frei.