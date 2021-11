Der im vergangenen Jahr eröffnete Dorfladen Zum Schockelgaul veranstaltet an den Adventwochenenden erneut einen besonderen Adventsverkauf. Das Angebot steht unter dem Motto: „Tante Emma trifft Weihnachtsgeschenke“. Ein kleines Glühweinangebot im weihnachtlich geschmückten Hof rundet den Einkaufsbummel ab. Der Dorfladen eröffnete 2020 als „weihnachtlicher Pop-Up-Store“, mittlerweile ist es ein gutausgestatteter „Tante-Emma-Laden“. Es gibt „von allem ebbes“ – Brot, Käse, Pfälzer Delikatessen, ausgewählte Weine, Spirituosen und Design-Objekte aus den Bereichen Haushalt und Lifestyle. Im Advent kommen nun vorweihnachtliche Leckereien und kleine Geschenke hinzu. Es gebe neue Kooperation mit verschiedenen Herstellern, wie zum Beispiel Kolor, Pink Stories, Riess oder Windmühle, heißt es in einer Mitteilung von Betreiberin Nana Forell. „Besonders stolz sind wir darauf, an unserem Konzept festhalten zu können: Mit allen Herstellern und Designern verbindet uns eine persönliche Geschichte.“ Ein gemeinsam mit Martin Rau in Forst entwickeltes Küchenbrett, das in Rockenhausen produziert werde, sei ab 27. November im Dorfladen erhältlich. Die Öffnungszeiten im Advent: Freitag, 14 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag, 12 bis 18 Uhr.