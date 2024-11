Mit der satirisch-bösen Weihnachtskomödie „Gänseschmaus“ steht jetzt die erste Eigenproduktion der neuen Reihe „Kultur im Casino“ (KiC) in Deidesheim an. Die Premiere ist am Sonntag und verspricht ganz nebenbei auch witzige Seitenhiebe zum Stand der Debattenkultur im Land.

Die Handlung ist so richtig aus dem (Frauen-) Leben gegriffen: Es geht um drei Freundinnen, die sich in alter Tradition jedes Jahr reihum bei einer