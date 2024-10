Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Bahnsteig in Elmstein an den ersten beiden Adventswochenenden in ein festliches Weihnachtsdorf. So werden die Nikolausfahrten des Kuckucksbähnels stimmungsvoll begleitet.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine gemütliche Atmosphäre sowie eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und liebevoll gefertigten Handarbeiten, die zum Stöbern und Genießen einladen. Die Verbandsgemeinde Lambrecht, Veranstalter des Weihnachtsmarktes, lädt interessierte Standbetreiber ein, sich ab sofort über die Teilnahmebedingungen im Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“ in Elmstein zu informieren. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Oktober. Weitere Informationen gibt es im Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“, Bahnhofstraße 60, in Elmstein, Telefon 06328 234, E-Mail touristinfo@vg-lambrecht.de. Das Bewerbungsformular sowie die Fahrtage des Kuckucksbähnels finden Interessierte unter der Rubrik Tourismus auf der Homepage der Verbandsgemeinde Lambrecht. www.vg-lambrecht.de