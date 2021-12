Das Zirkuszelt in der Lilienthalstraße lässt keine Zweifel mehr zu: Nachdem Weisheits Weihnachtscircus im vergangenen Winter wegen der Pandemie erstmals seit über zehn Jahren den Winter nicht in Lachen-Speyerdorf verbracht und alle Vorstellungen abgesagt hat, wird er nun wieder ab 23. Dezember im Ortsteil gastieren.

Bis in die Nacht hinein wird derzeit geschraubt, gesägt, verziert und dekoriert – schließlich will Weisheits Weihnachtscircus dem Publikum wieder eine prunkvolle Weihnachts- und Winterwelt bieten. Speziell für das jetzige Gastspiel hat das Team um Manuel Weisheit ein Programm mit diversen Neuheiten kreiert.

Höhepunkt wird dabei ein schnittiger gelber Sportwagen sein, der sich in der Manege zu einem über fünf Meter großen und voll beweglichen Roboter verwandelt, wie Anja Konetzki von der Tourneeplanung mitteilt. Angelehnt an den Hollywoodfilm „Transformers“ soll der gelbe Koloss nicht nur die Kinder, sondern auch erwachsene Science-Fiction-Fans begeistern. In der Pause haben zudem alle Besucher die Möglichkeit, zusammen mit „Bumblebee“ ein Erinnerungsfoto zu schießen. Gebaut wurde der Roboter von einer spanischen Spezialfirma, welche sonst Effekte für Freizeitparks und Shows schafft.

Rasante Jonglage

Auch artistisch wird einiges geboten: Die Gebrüder Weisheit, inzwischen die achte Generation der traditionsreichen Artistenfamilie, zeigen kraftvolle Artistik an der Pole, Jaqueline Quaiser aus Österreich begeistert an den Seidentüchern, Josephine Weisheit präsentiert sich als Schlangenmädchen. Für spektakuläre Luftdarbietungen hoch unter der Zeltkuppel in fast acht Metern Höhe sind das Duo Belissimo mit seiner ungesicherten Kür an den Strapatenbändern sowie die Nachwuchsartistin Mary-Ann am Ringtrapez verantwortlich.

Erstmals an der Weinstraße zu erleben ist Patrick Weisheit. Der Großcousin von Circus-Chef Manuel Weisheit war jahrelang in verschiedenen namhaften Zirkussen unter anderem in Holland und Skandinavien unter Vertrag und präsentiert seine mehrfach ausgezeichneten Tempo-Jonglagen nun erstmals wieder in Deutschland. Tierfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten, wenn Tiertrainer Dominik Weisheit edle Pferde und vorwitzige Ponys präsentiert. Außerdem überrascht er das Publikum mit seinen Hunden Loui & Nala. Auch mit dabei: preisgekrönte Handstandartistik der Gebrüder Weisheit sowie der „Außerirdische“ Pinky Slinky.

Reduzierte Besucherkapazität

Weisheits Weihnachtscircus will wieder ein Ausflugsziel für die ganze Familie sein. Bei insgesamt 26 Vorstellungen ist die Show im beheizten Zelt zu erleben. Für das leibliche Wohl sorgt Weisheits kleiner Weihnachtsmarkt im Foyerzelt mit gebrannten Mandeln, hausgemachten Waffeln, Glühwein und Kinderpunsch sowie Zuckerwatte und Popcorn. Während der Pause können Kinder den Streichelzoo besuchen, nach den Vorstellungen findet in der Manege Ponyreiten statt.

Parkplätze sind direkt auf dem Zirkusgelände vorhanden. Aufgrund der Corona-Situation wurde die Besucherkapazität reduziert, eine telefonische Ticketreservierung wird empfohlen. Eine modernisierte Heizungsanlage sorge für kontinuierlichen Luftaustausch. Die aktuellen Zugangsregeln sind unter www.weisheits-weihnachtscircus.de zu finden und können bei der Tickethotline erfragt werden.

Info

Premiere ist am 23. Dezember um 15 Uhr. Vorstellungen sind bis Sonntag, 9. Januar, die genauen Zeiten sind www.weisheits-weihnachtscircus.de zu finden. Tickets gibt es unter 0157 88214449.