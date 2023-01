Für alle Neustadter Bürger, die ihren Weihnachtsbaum nicht selbst kompostieren können oder wollen, bietet der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) wieder eine Weihnachtsbaumsammlung an.

Hierzu werden bis Samstag, 7. Januar, zentrale, durch Hinweisschilder gekennzeichnete Sammelstellen eingerichtet. Vom 7. bis 14. Januar (bis spätestens 9 Uhr) können die Bäume an den markierten Sammelstellen zur Abholung bereitgelegt werden. Am 14. Januar beginnt der ESN dann mit der Abholung der ausgedienten Weihnachtsbäume.

In fünf Ortsteilen werden laut ESN die Bäume am 14. Januar auch an der Haustür abgeholt: in Geinsheim, Duttweiler, Hambach und Mußbach von der Jugendfeuerwehr und in Lachen-Speyerdorf von der Aktion Christbaum der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Der ESN informiert in der Abfall-App oder auf der Homepage (www.neustadt.eu – dort dann ESN als Suchbegriff eingeben) über die Standorte aller Weihnachtsbaum-Sammelstellen. Der Aufwand zahlt sich laut ESN aus: „Die Weihnachtsbaumsammlung bietet den Neustadter Bürgern die Möglichkeit, ihre Weihnachtsbäume einer Verwertung zuzuführen. Das eingesammelte Material wird zur Firma Zeller nach Mutterstadt gebracht und dort mit anderen Grünabfällen kompostiert. Der fertige Kompost kann zur Bodenverbesserung eingesetzt werden.“ Wer möchte, kann seinen Weihnachtsbaum auch selbst direkt zur Grünabfallsammelstelle beim Wertstoffhof, Nachtweide 7 A, bringen. Eine Terminbuchung sei dafür nicht notwendig, so der ESN. Einzelne Zweige und Äste können zudem in die Biotonne gegeben werden.

Zu beachten ist laut ESN, dass sich an den Weihnachtsbäumen kein Schmuck mehr befindet. Zudem ist es nicht erlaubt, an den Sammelstellen Abfall abzulagern.