Für alle Neustadter Bürger, die ihren Weihnachtsbaum nicht selbst kompostieren können oder wollen, bietet der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) wieder eine Sammlung an. Am Freitag geht es los. Bei den Sammelstellen gibt es ein paar Veränderungen.

Der ESN kündigt an, dass er bis Freitag die Sammelstellen in der Kernstadt und allen Ortsteilen einrichten und entsprechend ausschildern wird. Ab Freitag können Weihnachtsbäume dort dann abgegeben werden. Die Sammlung endet am Samstag, 15. Januar, 9 Uhr. Danach werden die Bäume eingesammelt und kommen zur Firma Zeller nach Mutterstadt, wo die Bäume mit anderen Grünabfällen kompostiert werden. Ferner werden in vier Ortsteilen die Bäume am Samstag, 15. Januar, direkt an der Haustür abholt: in Geinsheim, Duttweiler und Mußbach von der Jugendfeuerwehr und in Lachen-Speyerdorf von der Aktion Christbaum der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

Der ESN weist darauf hin, dass sich die Lage einiger Sammelstellen geändert hat. Außerdem sind ein paar Sammelstellen neu hinzu gekommen. Eine genaue Übersicht finden Bürger im Netz unter www.esn.neustadt.eu. Wer möchte, kann seinen Weihnachtsbaum auch direkt zur Grünabfallsammelstelle beim Wertstoffhof, Nachtweide, bringen. Eine Terminbuchung ist dafür nicht notwendig. Einzelne Zweige und Äste können ferner in die Biotonne gegeben werden. Bei der Weihnachtsbaumsammlung ist zu beachten, dass zuvor sämtlicher Schmuck entfernt wird. Laut ESN dürfen an den Sammelstellen keine weiteren Abfälle deponiert werden. Dies sei eine Ordnungswidrigkeit und werde mit Bußgeldern bis zu 500 Euro geahndet.