Am Sonntag fahren wieder Dutzende geschmückte Traktoren und Lkw bei der „Ein Funken Hoffnung“-Tour durch die Dörfer. Die Aktion dient dem guten Zweck.

Die Idee für die Lichterfahrt in der Adventszeit mit den großen, weihnachtlich geschmückten Landmaschinen entstand vor zwei Jahren. Damals, mitten in der Corona-Pandemie mit ihren vielen Entbehrungen, sollte die bunte Fahrzeugparade mit Weihnachtsmännern, Rentieren, Schlitten und vielen Lichtern vor allem Kindern Freude und einen Funken Hoffnung bringen. Aber das ist nicht das einzige Ziel der Überfahrt: Laut Veranstaltern sind im Zuge der ersten Hoffnungstouren bereits größere Spendenbeiträge für das Kinderhospiz in Dudenhofen und die Junge Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt zusammengekommen.

Spenden für Geburts- und Lebenshilfe

Und auch in diesem Jahr fahren die Landwirte mit wohltätigen Absichten durch die Adventszeit. Denn nebenbei werden Spenden für die geburtshilfliche Ambulanz des Diakonissenkrankenhaus in Speyer, wo eine Spielecke für Geschwisterkinder entstehen soll, und die Lebenshilfe Germersheim gesammelt. Der eindrückliche Auftritt der Landwirte soll außerdem Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die Bauern wie ihre Kunden betreffen: So will man bei der Traktor-Tour für regionale Lebensmittel und Landwirtschaft werben. Zudem soll die Wertschätzung dafür gesteigert werden. Die Veranstalter treten nach eigenen Angaben für den Erhalt von mittelständigen Betrieben ein und dafür, den Verbrauch landwirtschaftlicher Flächen zu stoppen.

Am Sonntag, 4. Dezember, startet die Kolonne ab 16.30 Uhr mit voraussichtlich mehr als 80 weihnachtlichen Traktoren und Lastwagen mit Polizeibegleitung von Altdorf aus und fährt rund 28 Kilometer über Böbingen, Freimersheim, Klein- und Großfischlingen, Venningen, Edenkoben, Maikammer, Kirrweiler und Duttweiler bis nach Geinsheim. Wegen der Hoffnungsfahrt kann es ab etwa 17 Uhr vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Duttweiler und Geinsheim kommen, wie die Stadt mitteilt. Von Maikammer kommend werden in Duttweiler die Dudostraße (K22) sowie in Geinsheim die Duttweilerer Straße, Gäustraße, Geitherstraße und die Böbinger Straße durchfahren.

So können Sie spenden

Die Organisatoren der „Ein Funken Hoffnung“-Tour haben ein Konto bei der VR Bank Südpfalz eG eingerichtet, auf das man Spenden überweisen kann:

IBAN: DE51 5486 2500 0000 0505 20, Stichwort: „Ein Funken Hoffnung Tour 2022“.