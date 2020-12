Die Junge Kantorei St. Martin lädt am zweiten Adventsonntag, 6. Dezember, um 17 Uhr zu einer musikalischen Abendandacht in die örtliche Kirche ein. Eingebettet in die liturgische Feier wollen Josua Niklas und Max Schroth, Jazz-Studenten an der Pop-Akademie Mannheim, mit Saxophon und Kontrabass adventliche Melodien und Improvisationen bieten. Eine Woche später, am 13. Dezember, 17 Uhr, präsentiert die Kantorei unter Leitung von Ute Hormuth , unterstützt von befreundeten Musikern, dann selbst ein gesungenes Abendlob mit adventlichen Psalmen, Hymnen, Texten und Liedern. Samstag, 19. Dezember, 18.30 Uhr, begleitet eine Frauenschola der Jungen Kantorei den Gottesdienst zum vierten Advent. Bei den traditionellen Adventsfenster-Veranstaltungen gestalten zudem jeweils dienstags um 18.30 Uhr wechselnde Gruppen aus der Gemeinde ein etwa 20-minütiges Programm vor dem Pfarrzentrum – den nächsten Termin am 8. Dezember übernimmt die Katholische Junge Gemeinde (KJG).

An Heilig Abend stehen in St. Martin wegen des begrenzten Platzangebots in der Kirche neben der Christmette um 17 Uhr zwei Krippenfeiern um 14 und um 15.30 Uhr an, die vom Kinderchor der Jungen Kantorei musikalisch umrahmt werden. Für alle drei Veranstaltungen ist aber Anmeldung unter 06323/4279 (Pfarrbüro) oder www.Pfarrei-Edenkoben.de erforderlich.