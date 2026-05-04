Neustadt Weigel: Sparkasse-Filiale in Spitalbachstraße nicht gefährdet
Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) hat Befürchtungen der SPD zurückgewiesen, dass die Sparkassenfiliale in der Spitalbachstraße auf der Kippe stehen könnte. Die SPD hatte dies damit begründet, dass die Filiale 1,8 Kilometer von der Sparkasse in der Schütt entfernt sei. Die Sozialdemokraten nahmen damit Bezug auf Weigel, der die Zurückstufung der Zweigstelle zur Automatenfiliale am Bayernplatz damit verteidigt hatte, dass es von dort nur 1,6 Kilometer bis zur Filiale in der Spitalbachstraße seien. Weigel weist nun darauf hin, dass die Zweigstelle in der Spitalbachstraße 2019 für eine Dreiviertelmillion saniert worden sei. Sie sei auch im jüngsten Filialentwicklungskonzept enthalten, das die Maßnahmen der nächsten fünf Jahre beschreibe. Weigel, der stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender ist, sagt aber auch: „Ich kann nicht vorhersehen, was uns der Vorstand in fünf oder zehn Jahren vorschlägt.“ Er sei gleichwohl überzeugt, dass das Filialnetz in Neustadt „hervorragend und absolut bedarfsdeckend“ sei und bleibe.