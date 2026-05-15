In Weidenthal werden ab Montag, 18. Mai, Instandsetzungsarbeiten an einer Straßenstützmauer entlang der B 39 durchgeführt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Freitag, 29. Mai, dauern.

Betroffen ist der Bereich der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 186. Dort wird der Gehweg zeitweise gesperrt. Fußgänger sollen während der Arbeiten den gegenüberliegenden Gehweg nutzen.

Außerdem kann es nach Angaben des LBM kurzfristig zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen, da die Querung für Fußgänger teilweise über Ampelanlagen geregelt wird.

Die Arbeiten seien stark wetterabhängig, weshalb sich die Termine bei schlechter Witterung verschieben könnten. Weitere Informationen gibt es unter mobilitaetsatlas.de.