Weiden sind wasserliebende Gehölze. Davon hatte es kürzlich mehr als genug: Im strömenden Regen werkelte die Neustadter Kreisgruppe des Bunds für Umwelt und Naturschutz (BUND) am Weidendom am Ufer des Speyerbachs. Die Verantwortlichen laden nun zu einer Mitmachaktion ein.

Admiral, Schillerfalter, Trauermantel und Hauhechelbläuling – an mehreren Stellen der halbkreisförmigen Kuppel befestigte Birgit Eschenlohr Bilder verschiedener Schmetterlingsarten. Dazu hängte sie noch selbstgefertigte Modelle unterschiedlicher Hummelarten auf. „Eine Suchaufgabe nach Arten für Groß und Klein“, erläutert die Gimmeldingerin. Die Anregung dazu habe sie vom Schulbiologiezentrum Hannover bekommen. Als weiterer dekorativer Raumschmuck dienten Zeichnungen von Hornissen, Hirsch- und Maikäfer. „Kinder kennen Maikäfer schon nicht mehr“, erzählt Eschenlohr und schüttelt mit dem Kopf.

Im Frühjahr 2020 mithilfe von Kindern errichtet

„Hummeln statt Schottergärten“ steht auf dem Schild, das Andrea Hummel im Zentrum des grünen Gebäudes anbrachte. „Passend zu meinem Nachnamen“, sagt die erste Vorsitzende der BUND-Kreisgruppe mit einem Augenzwinkern. Derweil karrten Olaf Bergmann und Yonas Scherrer eifrig Holzhäcksel herbei, um es im Gebäudeinnern zu verteilen.

Das im März 2020 errichtete und aus Weiden bestehende Bauwerk am Ufer des Speyerbachs hat sich gut entwickelt. Die im Boden verankerten Stämme aus Korb- und Silberweiden haben sich bewurzelt, was am Austrieb vieler neuer Ruten und Zweige festzustellen ist. Im Sommer sollen diese laut Bergmann miteinander verflochten werden, damit der sogenannte Weidendom im Laufe der Zeit ein dichtes Dach erhält.

„Abwechslung für Spaziergänger“

Doch jetzt ist erst einmal Frühjahr. Zeit für kleine Pflegemaßnahmen. Um das Bauwerk zu verschönern, sollen sich in den Zweigen der Weidentriebe bald kleine Gestalten tummeln. Deshalb ruft die BUND-Kreisgruppe dazu auf, es ihr gleichzutun und zum Thema Artenvielfalt kleine gebastelte Anhänger in Form von Insekten, Vögeln, Fantasiewesen oder kleine Botschaften zu hinterlassen. „Wir möchten mit dieser Aktion eine Abwechslung für alle alltagsgeplagten Spaziergänger bieten, ein kleines Schmunzeln zaubern und bestenfalls ein Nachdenken über Artenvielfalt“, sagt Anja Radu, die die Idee dazu hatte.

Der Weidendom werde von der Bevölkerung rege genutzt, teilen die Umweltschützer mit. So finden sich dort beispielsweise Familien ein, um ein Picknick oder einen Kindergeburtstag zu feiern. Ein weiterer Beweis für eine verantwortungsvolle Nutzung: Müll werde dort nicht abgelagert.

Erweiterung geplant

Der BUND möchte sein Projekt als „Grünes Zeichen“ und vielseitig bespielbaren „Raum der Visionen“ für die Menschen in Neustadt verstanden wissen. Als Partner wirken die Freie Waldorfschule, der Kinderhort Wallgasse, die Hans-Geiger-Schule, die Stadtgärtnerei Neustadt und die Gartenbaufirma Clade mit.

Der Weidendom soll noch um ein bis drei Pflanzbeete erweitert werden, die mit bienenfreundlichen Kräutern bestückt werden sollen. Diese wiederum sollen der Bevölkerung zur Ernte zur Verfügung stehen. Dafür suchen die Naturschützer noch Spender.

Info