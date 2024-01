Mit 18 Einsatzkräften ist die Neustadter Feuerwehr in der Nacht zum Freitag gegen 2.30 Uhr in die Adolf-Kolping-Straße ausgerückt. Eine Polizeistreife hatte an einem dort geparkten Transporter für medizinische Produkte gesehen, dass weißer Rauch aus der Ladefläche strömt. Die Feuerwehr sperrte den Bereich und das Fahrzeug ab. Die Polizei konnte den Fahrer des Wagens ausfindig machen. Dieser kam nach kurzer Zeit und öffnete den Transporter. Schnell war dann klar, was passiert war: An einem Behälter für medizinischen Sauerstoff hatte das Überdruckventil angesprochen, was zum Ausströmen des Gases und zum weißen Rauch führte. Der Fahrer kümmerte sich um das Problem, sodass die Feuerwehr ihren Einsatz nach 30 Minuten beenden konnte.