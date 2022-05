Wehrleiter Frank Flockerzi und seine zwei Stellvertreter Markus Müller und Jochen Hummel führen auch in den nächsten zehn Jahren die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht. In der Versammlung der acht Wehrführer ist das Leitungstrio nach Ablauf seiner Amtszeit von zehn Jahren einstimmig bestätigt worden. Der Fuhrpark, die Technik und die Ausrüstung wurden in diesen Jahren immer wieder ergänzt und auf dem Stand der Technik gehalten, so die Feuerwehr. So wurden vor kurzem zwei neue Tragspritzenfahrzeuge für die Einheiten Lindenberg und Iggelbach beschafft und sollen in den nächsten Wochen offiziell in Dienst gestellt werden.