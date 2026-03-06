Ein Ärztehaus an der Stelle, an der früher die Weinmacher zu Hause waren: Das schien vor zwei Jahren schon in trockenen Tüchern. Doch jetzt stellt sich die Lage anders da.

Die Stimmung war gut in Niederkirchen, als es am 5. Dezember 2024 hieß: Das Ärztehaus kann kommen. Ortsbürgermeister Stefan Stähly ( FWG) sprach von einem „Supergewinn“ für den Ort. Der Gemeinderat hatte an diesem Tag einhellig einem Bauantrag zur Nutzungsänderung eines Betriebsgebäudes am Ortseingang in ein Ärztehaus zugestimmt. Als Eröffnungstermin wurde Anfang 2026 genannt.

Doch mittlerweile pfeifen es die Spatzen vom Dach: Das Projekt ist gescheitert. Das hat jetzt auch Ralf Büttner bestätigt, der das Gebäude zusammen mit seinem Geschäftspartner bei der CaRa-Immobilien GbR ( Bad Dürkheim), Carsten Lahm, gekauft hatte. „Sowohl die Ärzte als auch die anderen Praxis-Inhaber sind abgesprungen“, sagte Büttner auf Anfrage der RHEINPFALZ. Gründe dafür seien vor allem die Miethöhe, die Ausgestaltung des Mietvertrags sowie Änderungswünsche am Zuschnitt der Räume gewesen.

Geplant waren fünf bis sechs Praxen mit einer Gesamtfläche von 800 Quadratmetern. Laut damaligen Angaben wollten unter anderem der Niederkirchener Hausarzt Wolf Christian Rommel, ein Zahnarzt, eine Logopädin sowie ein Physiotherapeut in den Komplex einziehen. Ausgangspunkt des Projekts war, dass die aktuellen Räume der Praxis Rommels in der Hauptstraße aus verschiedenen Gründen ungeeignet für den Mediziner sind: zu klein und nicht ebenerdig zu erreichen. Ursprünglich war an eine andere Lösung gedacht worden: Der Dorfmittelpunkt an der Ecke Hauptstraße/Hintergasse sollte neu gestaltet und dabei auch Platz für eine neue Arztpraxis geschaffen werden. Das Vorhaben scheiterte jedoch an den Kosten.

Neue Raumaufteilung

In der Folge kam der Umzug ins ehemalige Betriebsgebäude in der Deidesheimer Straße ins Spiel – der frühere Standort der Weinmacher. Rommel war seinerzeit sehr angetan von den Plänen. Das Gebäude sei „wie gemacht“ für ihn, schwärmte er. Der Umbau hätte hauptsächlich über eine neue Raumaufteilung erfolgen sollen. An der Fassade waren nur geringe Veränderungen geplant.

„Wir hatten dafür bereits eine Baugenehmigung“, betont Büttner. Der Platzbedarf und die Raumaufteilung seien mit den Ärzten und den weiteren Mietern abgesprochen und in die Planung integriert gewesen. Doch dann sei einer nach dem anderen abgesprungen, zuletzt der Physiotherapeut. „Das habe ich noch verstanden, denn der hatte sich von der Nähe zu den Arztpraxen einen Vorteil versprochen“, kommentiert Büttner. Die Vorstellungen der Ärzte zum Mietpreis und zur Ausgestaltung des Mietvertrags seien für ihn jedoch inakzeptabel gewesen. „Wir hätten zu den Bedingungen nicht bauen können“, sagt er. Zentraler Punkt sei dabei neben dem Mietpreis die Kopplung des Mietpreises an einen Preisindex ab dem vierten Jahr gewesen. „Das ist gängige Praxis“, betont Büttner. Mietpreise über einen längeren Zeitraum, von zehn und mehr Jahren, zu garantieren, sei nicht möglich. Das sei jedoch der Wunsch von ärztlicher Seite gewesen.

Büttner will nun umplanen und eine weitere Nutzungsänderung beantragen. Seine Idee: die Schaffung von Wohnraum. Etwa zehn Wohnungen könnten seinen Angaben zufolge in dem Gebäude entstehen. Derzeit sei der beauftragte Architekt am Planen. Eine Zeitschiene für die weiteren Schritte gebe es aber noch nicht.

Andere Lösung geplant

Rommel teilt indes mit, dass er für seine Praxis „an einer anderen Lösung dran“ sei. Es habe schon gute Gespräche gegeben, schriftlich fixiert sei indes noch nichts. Beim geplanten Ärztehaus waren aus seiner Sicht die vom Bauträger geforderten Mieten zu hoch. Rommel arbeitet in Niederkirchen mit zwei angestellten Ärzten zusammen, geleitet wird der Standort laut Internetseite von der Ärztin Julia Floß. Rommel selbst leitet einen weiteren Standort seiner Praxis in Neustadt.

Niederkirchens Ortsbürgermeister Stefan Stähly (FWG) bedauert die Entwicklung. „Für den Ort ist es schade, wenn das Ärztehaus nicht zustande kommt“, sagte er auf Anfrage. Er hoffe, dass die Hausarztpraxis der Gemeinde erhalten bleibe. Doch die Kommune könne selbst nur wenig zur Lösung der Probleme beitragen. Verwaltungstechnisch habe es beim Ärztehaus keinerlei Hürden gegeben. Was Mietpreise und Mietbedingungen angehe, sei es eine rein privatrechtliche Sache. Zur Frage, ob am Standort in der Deidesheimer Straße auch Wohnungen denkbar seien, wollte Stähly sich nicht äußern. „Wir haben darüber noch keine Informationen.“ Derzeit handele es sich bei dem Grundstück um Gewerbegelände. Über die Frage, ob es zu Wohnungszwecken umgebaut werden kann, müsse der Gemeinderat beraten. Dafür sei eine Nutzungsänderung nötig. Auf jeden Fall gehe es bei der Immobilie um eine Top-Lage. „Da dürfte es schon Entwicklungsmöglichkeiten geben“, betonte Stähly.