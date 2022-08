Weil ein Lastwagen den Ampelmast an der Kreuzung Landauer Straße/ Winzinger Straße/ Stiftstraße (Winzinger Knoten) in Neustadt stadteinwärts gerammt hat, muss die Anlage erneuert werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Bis ein Ersatzteil kommt, könne es aber wegen Lieferverzögerungen dauern. Deshalb wird am Donnerstag, 4. August, ein Provisorium aufgestellt. Dafür muss die komplette Ampelanlage ab 9.30 Uhr für zwei Stunden abgeschaltet werden. Die Abbiegespur von Landau kommend in die Winzinger Straße muss gesperrt werden, ein Abbiegen ist aber trotzdem möglich. Bis Mittag sei mit Behinderungen zu rechnen, so die Stadt.