Am Gimmeldinger Friedhof hat Günter Vautrin Anfang vergangener Woche eine Überraschung erlebt, für ihn allerdings kein schöne. Der RHEINPFALZ-Leser stieß auf ein Halteverbot. Das sei für ihn ein Problem, denn er sei gehbehindert, schildert er. Er vermutete, dass dies mit dem Mandelblütenfest zu tun habe. Eine RHEINPFALZ-Anfrage bei der Stadt bestätigt das. Ja, es seien Haltverbote wegen des Mandelblütenfestes verkehrsrechtlich angeordnet worden, berichtet Sprecher Andreas May. An den Schildern seien die jeweiligen Zeitzusätze zu beachten, die Auskunft geben, ab wann die Haltverbote gültig seien. Seien keine Zeitzusätze vorhanden, sei das Haltverbot aktiv. Da der Veranstaltungszeitraum immer erst kurzfristig bekannt gegeben werde, müssten die Vorbereitungen bereits vor einer Ankündigung beginnen, begründet May das frühe Aufstellen. Am Sonntag gaben die Veranstalter bekannt, dass das Mandelblütenfest an den kommenden beiden Wochenenden stattfindet.