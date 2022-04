Viele Menschen wollen den Geflüchteten aus der Ukraine helfen. Das spüren auch die Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ und das Sozialamt vor allem in Kleiderkammer und Möbellager. Nicht immer können die Spenden entgegengenommen werden.

Bei den Spendeannahme- und Ausgabestellen geht es aktuell drunter und drüber. Die Geflüchteten aus der Ukraine, die mit kaum Gepäck in Neustadt angekommen sind, benötigen nahezu alles. Die Tafel Neustadt-Haßloch kann wegen des Ansturms auf die beiden Läden keine neuen Kunden mehr aufnehmen, weil das Warenangebot begrenzt ist und die Mitarbeiter an ihre Grenzen stoßen. Ähnlich hoch her geht es in der Kleiderkammer und im Hausratladen der Neustadter Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ sowie im städtischen Sozialamt.

Von großen Staus im Lager des Hausratladens sowie der Kleiderkammer spricht „Lichtblick“-Leiter Robin Rothe. „Wenn wir einen Sack mit Kleiderspenden für Ukrainer bekommen, wollen wir sie natürlich auch ausgeben und so wenig wie möglich der Wiederverwertungsfirma zukommen lassen.“ Auch im Normalbetrieb würden wegen des begrenzten Platzes nur die besterhaltenen Kleidungsstücke übernommen, so Rothe. Der „Lichtblick“ ist für die Ukrainer erste Anlaufstelle, wenn sie Kleidung benötigen.

Kostenlose Erstausstattung

Andere Sachspenden werden zentral über das Ukraine-Netzwerk in Gimmeldingen koordiniert. Auf der Homepage der Stadtverwaltung ist genau aufgelistet, was wann in der Meerspinnhalle abgegeben werden kann – um Platz zu sparen. Ansprechpartnerin ist Ortsvorsteherin Claudia Albrecht. Über den Basar in Gimmeldingen können bei Bedarf auch gebrauchte Fahrräder für die Flüchtlinge vermittelt werden, um deren Beschaffung sich der Lachen-Speyerdorfer Ortsvorsteher Claus Schick kümmert.

Brauchbare Geräte und Möbel können wiederum beim städtischen Sozialamt abgegeben werden, dazu hatte die Stadt vor rund zwei Wochen aufgerufen. Diese Spenden werden ausschließlich für Erstausstattungen ausgegeben: für Leistungsempfänger des Jobcenters, für Menschen, die zum ersten Mal einen Hausstand gründen – etwa nach dem Auszug aus dem Elternhaus oder aus einer Flüchtlingsunterkunft der Stadt. Oder für die erstmalige Ausstattung von Wohnungen in Flüchtlingsunterkünften. „Diese sind selbstverständlich kostenfrei“, so die Stadt.

Nicht alles kann angenommen werden

Auch im „Lichtblick“-Hausratladen gibt es Dinge für den täglichen Gebrauch wie Möbel. Dort allerdings kosten sie etwas, wenn natürlich auch weit weniger als neue. Mit dem kostenlosen Angebot des Sozialamts beißt sich das jedoch nicht, sagt die Stadt: Denn dieses sei eben für Erstausstattungen gedacht. Vielmehr ergänzten sich die Angebote.

Aber was, wenn Spendenwillige weder beim „Lichtblick“ noch beim Sozialamt ihre Möbel abgeben können? So ist es einer Neustadterin passiert, deren Mutter kürzlich gestorben ist und deren Möbel sie spenden wollte. Beim Sozialamt wurde ihr mitgeteilt, dass der nächstmögliche Termin für die Spende erst Ende Juni sei. Auch der „Lichtblick“ nehme nichts mehr an. Widerspricht das nicht dem Aufruf des Sozialamts? „Nach Auskunft der Abteilung Soziale Hilfen ist es so, dass zum einen nicht jedes Möbelstück angenommen werden kann, zum anderen können die angebotenen Sachen nicht immer sofort abgeholt werden, sodass dafür Termine vereinbart werden müssen“, teilt Dagmar Staab vom Stadtmarketing auf Anfrage mit. Grundsätzlich sei das Möbellager jedoch nie voll, da Stücke oft auch „zeitnah“ herausgeben würden.

Normalerweise Kommunikation

In einem anderen Fall hat eine Leserin beim „Lichtblick“ angefragt, ob man dort eine ausgediente, aber noch gut erhaltene Schrankwand benötige. Der „Lichtblick“ musste mangels Platzkapazitäten ablehnen. An das Sozialamt, das einen Tag später den Spendenaufruf veröffentlichte, wurde sie jedoch nicht verwiesen. „Wir haben selbst erst aus der Zeitung davon erfahren“, sagt Leiter Rothe. Normalerweise kommunizierten „Lichtblick“ und Sozialamt miteinander. „Angesichts des aktuellen Arbeitsaufkommens im Sozialamt ist es aber gut möglich, dass die Meldung durchgerutscht ist“, zeigt er Verständnis.

Info

Weitere Infos zum Thema Ukraine und wie den Geflüchteten geholfen werden kann, gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.neustadt.eu/ukraine