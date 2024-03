In vier Neustadter Straßen werden ab nächster Woche Kanäle saniert. Betroffen sind die Roßlauf-, die Lachener, die Dr.-Goerdeler-Straße sowie die Straße Im Meisental. Das hat der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) mitgeteilt. Für die Arbeiten müssen Fahrbahnen zum Teil ganz gesperrt werden. Dem ESN zufolge wird in der Roßlaufstraße von Montag, 11. März, bis voraussichtlich Mittwoch, 13. März, gearbeitet. Danach ist die Lachener Straße bis Freitag, 15. März, an der Reihe. In beiden Fällen muss lediglich eine Straßenseite gesperrt werden. Die Arbeiten in der Dr.-Goerdeler-Straße sind von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. März, geplant. Dafür wird der Bereich zwischen den Hausnummern 42 und 44 voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Staufenbergstraße. Zum Abschluss ist eine Sanierung Im Meisental in Höhe der Hausnummer 14 inklusive Vollsperrung erforderlich. Hier wird der Verkehr über die Eckstraße und den Mandelring umgeleitet. Fußgängerinnen und Fußgänger können nach Angaben des ESN alle Baustellen passieren.