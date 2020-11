Eine 30-jährige Autofahrerin hat eine Strafanzeige am Hals, weil sie in der Nacht auf Sonntag in der Landauer Straße in Neustadt Unfallflucht begangen hat. Dabei wollte sie einem Freund eigentlich nur einen Gefallen tun. Weil er zu viel Alkohol intus hatte, bot sie nach Angaben der Polizei an, sich hinter das Steuer seines Fahrzeugs zu setzen. Beim Ausparken beschädigte sie allerdings den Wagen: Sie fuhr gegen einen Pfosten. Statt die Polizei zu verständigen, fuhr sie davon. Als eine Frau auf dem Gelände einer benachbarten Tankstelle den Schaden am Wagen sah, wurde sie skeptisch und alarmierte die Polizei. Diese schätzt den Schaden auf rund 4500 Euro.