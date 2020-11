Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim hat am Mittwoch einen neuen Corona-Fall an der Siebenpfeiffer-Realschule plus in Haßloch gemeldet. Dort hat sich ein Schüler der neunten Klasse infiziert. Die gesamte Klasse wurde in Quarantäne geschickt. Im Kreis Bad Dürkheim hat sich die Anzahl der mit Corona Infizierten auf 1037 erhöht – das sind 29 mehr als am Dienstag. In Neustadt sind neun Infektionen hinzugekommen. Dort wurden bislang 370 Fälle gezählt.

Im Kreis Südliche Weinstraße sind am Mittwoch 31 weitere Corona-Fälle gemeldet worden. Damit haben sich dort seit Ausbruch der Pandemie 1025 Menschen mit Covid-19 infiziert. Einen Tag nach dem Landkreis Bad Dürkheim hat damit auch der Kreis Südliche Weinstraße die 1000-Fälle-Marke geknackt. Das für den Landkreis und die Stadt Landau zuständige Gesundheitsamt meldete am Mittwoch einen weiteren Todesfall: In der Verbandsgemeinde (VG) Annweiler starb erneut ein an dem Virus erkrankter Mann. Erst gestern war in der VG ein Mann im Zusammenhang mit Corona gestorben.