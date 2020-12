Die Stadtverwaltung rückt von ihrer bisherigen Linie, im Wald keine Mülleimer an Sitzgruppen aufzustellen, wegen Corona vorübergehend ab. Weil die Wanderrouten und Radwege viel genutzt werden, die Pfälzerwald-Hütten aber geschlossen sind, verpflegen sich viele selbst und nicht jeder nimmt seinen Abfall mit nach Hause, heißt es auf Anfrage. Deshalb wurden an den stark frequentierten Rastplätzen nach Anweisung der Förster blaue Plastiktonnen installiert. Zu den Plätzen zählen der Soldatenweiher im Ordenswald, die Hütten beim Weinbiet und auf der Hohe Loog sowie ein Standort am Bergstein und an einer Schutzhütte am Radweg Neustadt-Speyer. Die Gefäße werden laut Stadt von einem Dienstleister geleert und sollen nach der Pandemie wieder abgebaut werden.