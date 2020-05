Die städtischen Brunnen bleiben wegen der Corona-Pandemie außer Betrieb. Das hat die Stadt auf Anfrage bestätigt.„Wir wollen das Verweilen an öffentlichen Orten, gerade an warmen und sonnigen Tagen, nicht motivieren oder begünstigen, da die Wasserspiele gerade auch für Kinder einladend sind“, erklärt Sprecherin Aline-Kristin Großstück. Einen Termin, wann die Brunnen wieder in Betrieb genommen würden, stehe noch nicht fest.