Wegen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten am Gasnetz wird die Hermann-Löns-Straße im Bereich der Hausnummer 6 ab Dienstag, 26. Mai, voll gesperrt. Dies sei aufgrund der Lage der Versorgungsleitungen notwendig, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Neustadt. Die Tiefbau- und Montagearbeiten würden aller Voraussicht nach bis einschließlich Samstag, 30. Mai, andauern. Im Auftrag der Stadtwerke werden die Tiefbauarbeiten von der Firma W. Baab Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG ausgeführt. Während der Arbeiten am Versorgungsnetz ist die Durch-und Zufahrt über diesen Straßenabschnitt für den öffentlichen Verkehr sowie die Anwohner der dahinterliegenden Anwesen nicht möglich. Für die Anwohner Hermann-Löns-Straße 8-24 und 1a-23 sowie Herrenhofstraße 17-23 und 8-8b besteht die Möglichkeit, über „An der Bleiche“ zu fahren. Der Rad- und Fußgängerverkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen.