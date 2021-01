Bei einer Jesus-Statue an einem Wegekreuz auf Königsbacher Gemarkung fehlt der Kopf. Eine Facebook-Nutzerin hatte ein Foto davon am Sonntag in der Gruppe „Neustadt Weinstraße Themen für jeden“ veröffentlicht und darauf viele verärgerte Reaktionen erhalten. Der Fall ist der Stadtverwaltung bereits bekannt, teilt Königsbachs Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp auf Anfrage mit. Mehrere Spaziergänger hätten sie darauf angesprochen. Ob der Kopf, den Schaupp nach eigenen Angaben sichergestellt hat, abgeschlagen wurde oder abgefallen sei, sei noch nicht geklärt. Stefan Ulrich von der Unteren Denkmalschutzbehörde sei bereits informiert worden und habe eine Reparatur des Kreuzes in die Wege geleitet. Wie lange dies dauert, könne Schaupp nicht sagen. Sie geht davon aus, dass sich zunächst ein Steinmetz die Statue anschauen wird.