Ein viel genutzter Straßenabschnitt ab der Abbiegung Branchweilerhofstraße zum Parkplatz Ordenswald wird am Dienstag und Mittwoch vom städtischen Bauhof in Zusammenarbeit mit der Umweltabteilung „ertüchtigt“. Die Buckelpiste, die zum viel genutzten Waldradweg in Richtung Speyer führt, bekommt zwar keine Rundumerneuerung, aber immerhin eine kleine Faltenkorrektur. Bei den Sanierungsarbeiten, die auch den Besuchern des Reitclubs Neustadt einen besseren Fahrkomfort ermöglichen, werden nach Angaben der Stadtverwaltung die Schlaglöcher mit Asphalt gestopft. Ihre Prognose: „Es wird eine erhebliche Verbesserung der Wegoberfläche festzustellen sein.“ Für die rund 250 Meter lange Strecke werden insgesamt rund 3,5 Tonnen Asphalt aufgebracht. Die Kosten belaufen sich auf zirka 400 Euro.