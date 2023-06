Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Herbst kann die Diedesfelder Ortsdurchfahrt auf Vordermann gebracht und komplett umgestaltet werden. Der Bauausschuss hat am Mittwochabend den Weg für das 3,5 Millionen Euro teure Projekt frei gemacht. Noch zu klären ist jedoch, was aus dem Parkplatz wird. Eine Einordnung.

Was hat der Bauausschuss beschlossen?

Die Weinstraße in Diedesfeld ist in einem desolaten Zustand. Daher soll die Ortsdurchfahrt (L 512) ab Herbst auf einem 835 Meter langen Teilstück