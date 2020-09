Rund um die Uhr Infos zu Ausbildungsstellen und dazu noch Livesitzungen mit Unternehmern? Da die Berufs- und Studieninformationsmesse in Neustadt wegen der Corona-Krise nicht in der bewährten Form stattfinden kann, arbeitet die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft an einem digitalen Angebot.

Gewöhnlich kommen zwischen 400 und 500 Schüler zur alljährlichen Berufs- und Studieninformationsmesse nach Neustadt. Rund 50 Aussteller aus verschiedenen Branchen, darunter aus dem Handwerk, der Automobilindustrie und dem Gesundheits- und Sozialwesen, werben um den Nachwuchs. In Zeiten von Corona ist solch ein Ereignis aber nicht möglich. Ausfallen soll die zweitägige Infoveranstaltung, die für 16. und 17. November geplant ist, aber „auf keinen Fall“, erklärt Hanna May von der städtischen Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG).

Gemeinsam mit der Agentur bfw Tailormade und der Firma Screenday Productions sowie mit Unterstützung der Bildungsplattform Start Up-Teens wird deshalb eine virtuelle Ausbildungsbörse ins Leben gerufen, die auch nach der Pandemie weiterentwickelt werden soll.

Inhalte jederzeit aktualisieren

Im Gegensatz zu den zeitlich begrenzten Messen der vergangenen Jahre soll das digitale Informationsangebot dauerhaft zur Verfügung stehen. „Die Unternehmen können ihr Profil vorstellen und mit einem kurzen und unterhaltsamen Video auf sich aufmerksam machen“, erklärt Philip Wessa von Tailormade. „Die Inhalte können auch jederzeit aktualisiert werden“, ergänzt Peter Hartung von Screenday.

In Hinblick auf die nächste Berufs- und Informationsmesse soll am Montag, 7. September, die Registrierung für interessierte Unternehmer freigeschaltet werden. „Die Schüler können sich dann ab dem 19. Oktober auf der interaktiven Informations- und Kommunikationsplattform anmelden, um sich auf die Live-Sessions im November vorzubereiten“, erklärt Hartung. Diese sollen das persönliche Gespräch am Messestand ersetzen.

Videostream mit Unternehmer

„Per Chatfunktion können die Jugendlichen dann Fragen stellen, die in den Videostreams der Unternehmer beantwortet werden“, verrät May. Sie hofft, dass sich die Plattform nach der Corona-Pandemie als Ergänzung der jährlichen Berufs- und Studieninformationsmesse etabliert. „Die Plattform soll ein weiterer Beitrag zur Fachkräftegewinnung und –sicherung am Wirtschaftsstandort Neustadt sein und lokalen wie regionalen Betrieben, Organisationen, Universitäten und Hochschulen ein innovatives Präsentationsforum bieten, um sich möglichen Auszubildenden oder Studierenden online vorzustellen.“

Langfristiges Ziel sei ein neuer Algorithmus, der den Schülern anhand ihrer auf der Plattform eingegebenen persönlichen Interessen passende Ausbildungsplätze anzeigt, betonen die Verantwortlichen.

