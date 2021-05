Als Chef der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) soll Christian Forsch für ein gutes Umfeld für Unternehmer in Neustadt sorgen. Im Interview erklärt er, warum die Fortuna-Mediengruppe dennoch nach Landau umzieht und welche Folgen die Corona-Krise hat.

Herr Forsch, die Umzugsankündigung der Fortuna-Mediengruppe hat eine neue Diskussion zum Gewerbestandort Neustadt ausgelöst: Wo können Sie als Wirtschaftsförderer ansetzen?

Wie es Oberbürgermeister Marc Weigel in der vergangenen Stadtratssitzung schon richtig erklärt hat: Neustadt braucht dringend Gewerbeflächen. Die Nachfrage stimmt, aber aufgrund mangelnder Flächenverfügbarkeit können wir zu wenige neue Unternehmen anziehen und erweiterungswillige Vor-Ort-Unternehmen manchmal auch nicht halten. Bei Ihrem Beispiel Fortuna hätte das allerdings auch nichts genützt.

Und wo sind die Grenzen?

Zum Beispiel bei privaten Grundstückeigentümern oder Erbengemeinschaften, die seit Jahren unbebaute Gewerbebrachflächen im Eigentum haben und auf diesen „sitzen“. Teilweise besteht gar kein Verkaufswille, teilweise bestehen unrealistische Preisvorstellungen. Auf solche, manchmal attraktiv im Innenbereich bestehender Gewerbegebiete liegenden Flächen, haben wir leider keinen Zugriff für eine Vermarktung. Wir haben als Kommune keine Handhabe, die Eigentümer zu irgendetwas zu zwingen.

Zurück zum Beispiel Fortuna – wann haben Sie Wind von den Umzugsplänen bekommen?

Nachdem der OB im persönlichen Gespräch mit der Geschäftsführung davon erfahren hat. Wir haben uns im Anschluss daran ausgetauscht. Die Firma hat nach meiner Beobachtung mit den Wurzeln des Neustadter Gründers längst abgeschlossen und schon vor Jahren die Umstrukturierung und Umsiedelung des Unternehmens eingeleitet.

Und da war für Sie dann nichts mehr zu machen?

Nein.

Oberbürgermeister Weigel hat – wie Sie eben – schon im Stadtrat eingeräumt, dass Neustadt die von Fortuna gewünschte Fläche gar nicht hätte anbieten können. Und damit sind wir ja bei der Politik und nicht mehr bei Ihren Aufgaben, oder?

Hieran wird wie gesagt, seit dem Amtsantritt von Oberbürgermeister Weigel, mit Hochdruck und Priorität auf vielen Ebenen, auch unter Mitwirkung der WEG, gearbeitet. Leider wurde in den vergangenen Jahrzehnten in Sachen Gewerbeflächenentwicklung für den Wirtschaftsstandort Neustadt vieles versäumt. Andere hatten in dieser Zeit die Weichen besser gestellt.

Wo sehen Sie denn die größten Baustellen in der Stadt?

Neben den bereits genannten Punkten bereiten uns die durch die Pandemie noch angefeuerten Probleme im Innenstadtkern Sorgen, Stichwort stetige Verlagerung von Umsatz in den Online-Handel und eine damit verbundene Gefahr für die Attraktivität der Innenstadt. Aber auch hieran wird mit viel Engagement vom WEG-Team, der Neustadt im Aufbruch (NiA)-Projektgruppe und beispielsweise der Willkomm-Gemeinschaft gearbeitet, um mit neuen Ideen und geeigneten Maßnahmen dieser Entwicklung entgegenzusteuern.

Wer durch die Fußgängerzone läuft, sieht viele Leerstände. Wo können Sie sich da einbringen?

Leerstände gibt es in allen Innenstädten. In Neustadt ist das Angebot im Verhältnis zu vielen anderen Orten sehr gut. Wir versuchen uns trotzdem eng mit den Eigentümern zu verbinden. Zudem versuchen wir, neue und interessante Geschäftsideen und Gründer in die Innenstadt zu holen, teilweise auch mit finanzieller Förderung in Form einer Startförderung. Außerdem setzen wir auf das Ausprobieren von alternativen Konzepten, zum Beispiel Pop-Up-Stores.

Gibt’s Hoffnung, dass es bald wieder mehr Läden statt schick überklebter Leerstände gibt?

Man wird etwas länger suchen müssen, bis man eine Innenstadt im Land findet, in der mitten in der Corona-Zeit sieben Geschäftsneueröffnungen stattfanden. Das frühere Hertie-Kaufhaus wird unter anderem mit H&M öffnen, Müller hat gerade vorzeitig in der Hauptstraße verlängert. OB Weigel arbeitet mit uns und der Stadtplanung erfolgreich an einer Entwicklung des Klemmhofs. Neustadt hat Grund, positiv in die Zukunft zu schauen.

Sind die Folgen der Corona-Krise denn schon absehbar? Oder müssen wir uns nicht auf noch viele Geschäftsaufgaben einstellen?

Nein, die Folgen sind noch nicht absehbar. Dies betrifft aber nicht nur Neustadt, sondern unsere komplette (Innenstadt-)Unternehmerlandschaft in Deutschland. Neustadt ist dank umsichtiger Führung und engagierter Helfer sehr gut durch die Pandemie gekommen. Länger als andernorts blieben Läden und Gaststätten geöffnet. Vielleicht hilft uns das am Ende.

Wo ist ein Hoffnungsschimmer?

Es sind Lockerungen in allen Bereichen angekündigt oder gerade umgesetzt worden. Dazu kommt: Der Sommer steht vor der Tür, das Impftempo zieht merklich an, Tourismus wird bestimmt bald wieder möglich sein. Die Bürger haben sichtbar Lust, in die Städte zu gehen, zu shoppen oder auch die Gastronomie wieder zu genießen.

Was ist denn wichtiger: eine florierende Innenstadt oder dass es attraktive Ansiedlungen auf der grünen Wiese gibt?

Für eine Kommune als Wirtschaftsstandort ist beides immens wichtig.

Und zum Schluss noch mal zu Fortuna: An der Maximilianstraße werden bald Gebäude frei. Ab wann können Sie als Neustadter Wirtschaftsförderer tätig werden, um dort einen Leerstand zu verhindern?

Nach unserer Kenntnis wurde die Immobilie längst veräußert. Der Umzug steht in ein bis zwei Jahren an. Ein langer Leerstand ist danach nicht zu befürchten. Die Lage ist attraktiv. Wir unterstützen selbstverständlich, wo wir können.

Was würde sich dort denn für die Nachnutzung anbieten?

Es handelt sich ja um Büroflächen. Diese sind in Neustadt weiterhin sehr gefragt. Daher sollte der neue Eigentümer daran festhalten.

Zur Person

Christian Forsch (30) hat am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Abitur gemacht und bei der Stadt ein BWL-Studium absolviert. Bis März 2019 war er in der Finanzabteilung der Stadt tätig. Seit 1. April 2019 ist Forsch WEG-Geschäftsführer.