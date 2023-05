Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Deutschland werde zu viel operiert. Diesen Vorwurf erhebt der Neustadter Orthopäde Philipp Roth. Dabei habe die Corona-Krise gezeigt, wie wichtig andere Behandlungsmethoden seien. Welche Tipps er Patienten an die Hand geben möchte, hat der 66-Jährige in einem Buch zusammengefasst.

Philipp Roth spricht provokant von „Fehlleistungen im System“. Dabei ist er selbst Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Doch gerade die Einschränkungen während