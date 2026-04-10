Ab Juli übernimmt Saaid Mallouk die Mußbacher Hausarztpraxis von Markus Huber. Die Patienten erleben einen reibungslosen Wechsel.

Die hausärztliche Praxis von Markus Huber in Mußbach wird seit Anfang des Jahres von Saaid Mallouk geführt und ab dem 1. Juli 2026 offiziell geleitet. Mallouk arbeitete bereits während seiner Weiterbildungsphase nach dem Studium in Vorbereitung auf die Facharztprüfung in der Mußbacher Praxis an der Kirche und kennt sowohl die internen Abläufe als auch die Patienten.

Neben den notwendigen internistischen Erfahrungen absolvierte er Stationen in der Chirurgie, Kardiologie und Notfallmedizin. Der Facharzt für Allgemeinmedizin legte kürzlich die Prüfung in Notfallmedizin ab, für die unter anderem Erfahrungen in der Intensivmedizin sowie bei Notfall- und Rettungseinsätzen erforderlich sind. Zudem ist er in der psychosomatischen Grundversorgung geschult, was ihm das Erkennen und Begleiten von Symptomen und Krankheitsursachen ermöglicht.

Hoher bürokratischer Aufwand

Markus Huber gibt seine Hausarztpraxis aus gesundheitlichen Gründen ab und freut sich, dass seine Patienten weiterhin gut versorgt werden.

Saaid Mallouk studierte Medizin in Syrien und kam 2015 nach Deutschland. Hier arbeitete er zunächst auf seine Approbation hin – die staatliche Zulassung, um uneingeschränkt und eigenverantwortlich als Arzt tätig sein zu können. Diese ist die Grundvoraussetzung für die Arbeit in einer eigenen Praxis. Voraussetzungen dafür sind unter anderem ein abgeschlossenes Medizinstudium, gesundheitliche Eignung, strafrechtliche Zuverlässigkeit sowie ausreichende deutsche Sprachkenntnisse.

Ein approbierter Arzt erhält die volle Zulassung, während eine Berufserlaubnis, die häufig ausländischen Ärzten erteilt wird, zeitlich oder inhaltlich beschränkt sein kann. Das Approbationsverfahren für deutsche Mediziner dauert in der Regel etwa vier Wochen, während ausländische Ärzte unter Umständen bis zu zwei Jahre warten. In Mallouks Fall dauerte das Verfahren eineinhalb Jahre, was er auf den hohen bürokratischen Aufwand zurückführt.

Näher an den Patienten sein

Nach der vollständigen Übernahme der Praxis will Saaid Mallouk die Digitalisierung vorantreiben. Das betrifft die Patientenakten, Zahlungsabläufe und Kontaktmöglichkeiten. Die Praxis beschäftigt vier medizinische Fachangestellte und betreut aktuell rund 1300 Patienten. Laut Mallouk gibt es noch Kapazitäten, neue Patienten aufzunehmen, ohne die Qualität der Versorgung zu gefährden.

Darauf legt er besonderen Wert, um weiterhin Hausbesuche durchführen und ausreichend Zeit für intensive Gespräche haben zu können. „Ein Hausarzt muss nicht nur das Krankheitsbild erkennen und behandeln, sondern den Menschen ganzheitlich in seinem sozialen Umfeld wahrnehmen. Erst dann kann man die richtigen Schlüsse ziehen“, sagt Mallouk.

Noch wohnt er im Zentrum von Neustadt, möchte aber künftig mit seiner Familie nach Mußbach ziehen, um näher bei seinen Patienten zu sein.