Über 20 Jahre lang hat Ulrike Nickel als Vorsitzende den Kinderschutzbund Neustadt-Bad Dürkheim geführt, jetzt hat sie ihr Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt. Bis zur nächsten Mitgliederversammlung übernehmen die stellvertretenden Vorsitzenden Monika Lang und Monika McCoy die Führung kommissarisch, wie der Verein mitteilte. Damit verbunden war der Dank an Ulrike Nickel, die in all den Jahren professionell und mit großem Engagement gearbeitet und den Kinderschutzbund weiterentwickelt habe. Heute zähle er 190 Ehrenamtliche, vier hauptamtliche Mitarbeiterinnen sowie acht Honorarkräfte. Der offizielle Abschied von Ulrike Nickel soll nachgeholt werden, sobald es die Corona-Lage zulässt.