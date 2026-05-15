Vor 60 Jahren wurde die letzte Tuchmacherei im Lambrechter Tal geschlossen, vor acht Jahren hat Gerald Lehmann in Lindenberg das Webermuseum eröffnet. Wie es darum steht.

Ein privates Museum war nie ein Ziel des Lindenbergers Gerald Lehmann. Trotzdem hat er 2018 in einer Etage seines Elternhauses in der Joppenholzstraße ein Webermuseum eingerichtet. Das führt der 72-Jährige allein und ohne finanzielle Unterstützung.

Die Tuchmacherei hatte in Lindenberg und Lambrecht 400 Jahre große Bedeutung. Wallonen, die ab 1568 als Glaubensflüchtlinge nach St. Lamrecht kamen, brachten die Tuchmacherei mit. In Lambrecht und Lindenberg entstanden Tuchfabriken und Handwerksbetriebe rund um die Tuchmacherei. „1966 wurde die letzte Tuchmacherei im Lambrechter Tal geschlossen“, sagt Lehmann. Gearbeitet hat er im Bereich elektronische Datenverarbeitung, doch er hat sich auch für Brauchtum, die Geschichte des Lambrechter Tals und Tuchmacherei interessiert. Einige Jahre war er sogar Vorsitzender des Verkehrsvereins Lambrecht.

Museum im Elternhaus

1977 sei in der Turnhalle der Lambrechter Grundschule eine Ausstellung mit Exponaten der Tuchmacherei gezeigt worden, erzählt Lehmann. Schon damals habe er gedacht, dass es ein Museum geben sollte, in dem an die Bedeutung der Tuchmacherei für das Tal erinnert wird. Später habe er versucht, Mitstreiter zu finden, um in der ehemaligen Untermühle ein Tuchmacher-Museum einzurichten und so auch das zweitälteste Lambrechter Gebäude zu erhalten. Doch daraus sei nichts geworden. Auch das Vorhaben, im Zunfthaus ein Museum einzurichten, sei gescheitert, berichtet Lehmann.

2018 habe er sich schließlich entschlossen, privat ein Museum zu eröffnen, nachdem das Jubiläum 450 Jahre Wallonen in Lambrecht keine Beachtung gefunden habe. Als dann in seinem Elternhaus, in dem er auch wohnt, eine Etage frei wurde, habe er dort ein Webermuseum eingerichtet. Er habe damals eine Homepage gehabt, durch die er Kontakte zu anderen an der Weberei Interessierten pflegte und dadurch einige Exponate geschenkt bekam.

Ein Webstuhl namens Heinrich

Der Name Webermuseum beschreibt nicht ganz das, was dort zu sehen ist. Es geht auch um andere Aspekte der Tuchmacherei. Im Vorraum, dem ehemaligen Flur der Wohnung, hängen Bilder mit Motiven von Lambrecht, die Lehmann gemalt hat. Zuerst betreten Besucher einen Vorführsaal, in dem die Besucher ein etwa 25 Minuten langes Video über den Einzug der Wallonen und die Entwicklung der Tuchmacherei anschauen können. Ein Flachswebstuhl aus dem 19. Jahrhundert steht auch dort.

Der nächste Raum ist die Spinnstube, in der Heinrich im Mittelpunkt steht. Das ist ein sehr breiter Webstuhl, den seine frühere Besitzerin, eine Kunsthandwerkerin, so getauft hat. Daran seien aufwendige Muster möglich, sagt Lehmann. Er kann zu jedem Exponat eine Menge erzählen und erklären. Das Webermuseum besteht aus vier Räumen, eine Führung dauert länger als zwei Stunden. An den Wänden der Spinnstube hängen Dokumente und Fotos, unter anderem von der Tuchfabrik F. & L Haas, die die letzte im Tal war. In einem Regal liegen Tücher, die von der Firma hergestellt wurden.

Zum Schluss ins Weberstübchen

Der nächste Raum ist die Webstube, in der zwei Webstühle stehen. Einen hat Lehmann gekauft, den anderen während der Pandemie gebaut. An Letzterem sitzt er, wenn er Zeit zum Weben hat. In der Spinn- und der Webstube stehen mehrere Spinnräder und es sind andere Utensilien zu sehen, die zur Herstellung von Stoffen benötigt werden. Die Dokumente und Fotos, die in der Webstube hängen, stammen vor allem von der ehemaligen Webschule, die in dem Gebäude war, in dem heute die Verbandsgemeindeverwaltung ihren Sitz hat.

In einem Teil der Webstube geht es um die Walkerei und die Färberei. Beim Walken werden Textilien durch Pressen, Drücken und Kneten in einer Flüssigkeit verdichtet. „An Walktechniken wurden im Tal der Frankenthaler und der Kuseler Typ angewendet“, erklärt Lehmann. Gefärbt worden seien die Stoffe lange nur mit blauer Farbe. Der Abschluss der Führung ist im Weberstübchen.

Stillstand durch Pandemie

Lehmann sagt, dass das Webermuseum in den ersten beiden Jahren gut angelaufen ist. Dann habe die Pandemie für Stillstand gesorgt. Seitdem folge eine Krise auf die nächste, was sich auf den Besuch im Webermuseum und die Kosten auswirke. „Inzwischen hat sich das Webermuseum etabliert und eine große Ausstrahlung weit über die Pfalz hinaus“, sagt Lehmann. Dazu hätten auch Berichte im Radio und im Fernsehen beigetragen. Viele der Besucher würden von weit herkommen, aus der Verbandsgemeinde sei die Anzahl der Besucher dagegen überschaubar.

Zu den Angeboten des Webermuseums gehören Webkurse, Vorträge und Wanderungen zu Stätten der Tuchmacherei. Der Besuch des Museums ist nur nach Anmeldung und in Verbindung mit einer Führung möglich.

Kontakt

Telefon 06325 980442 oder 0151 72749832, E-Mail webermuseum-lindenbergpfalz@t-online.de.