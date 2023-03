Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein zentrales Online-Anmeldesystem hat die Stadtverwaltung schon länger auf dem Schirm. Jetzt kann es losgehen. Damit gilt ab sofort, dass Eltern ihr Kind nicht mehr vor Ort in einer Kita für einen Platz vormerken lassen können.

In Neustadt geht am Donnerstag, 15. Dezember, eine weitere Online-Dienstleistung an den Start. Nachdem eine Sicherheitslücke behoben wurde, läuft die sogenannte Web-Kita der Stadtverwaltung