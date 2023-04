Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einem rund 2400 Quadratmeter großen Grundstück im Neustadter Stadtteil Branchweiler werden derzeit zwei Mehrparteienhäuser errichtet. Es entstehen 16 Kleinwohnungen, die zu günstigen Konditionen gemietet werden sollen.

Bis Anfang kommenden Jahres sollen in der Roßlaufstraße in Neustadt zwei Mehrparteienhäuser bezugsfertig sein. In den beiden Gebäuden mit der Hausnummer 5b beziehungsweise 5c