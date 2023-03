Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt will mit ihrem Umweltpreis aufzeigen, wo und wie überall in Neustadt Gutes für den Umweltschutz getan werden kann. Dieses Mal geht der Preis aber nicht an Bürger, sondern an die Wohnungsbaugesellschaft WBG. Aus gutem Grund.

Im Dezember 2021 war Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) einen ganzen Nachmittag lang unterwegs, um drei Bürger zu besuchen und mit dem Umweltpreis auszuzeichnen: Damals würdigte die Stadt ausdrücklich die Bereitschaft dieser Neustadter, alte Bäume stehen zu lassen und zu pflegen.