Die Wasserzähler in Elmstein, Esthal, Frankeneck und Neidenfels müssen in diesem Jahr von den Bürgern selbst abgelesen werden. Das teilt die Verwaltung mit. Die Kunden der Verbandsgemeindewerke erhalten eine Benachrichtigung per Post. Der Wasserzählerstand muss dann auf dem unteren Abschnitt der Benachrichtigung eingetragen und dieser an die Verbandsgemeindewerke zurückgeschickt werden. Der Ablesezeitraum beginnt am 14. Dezember und endet am 31. Dezember. Wenn die Werke keinen Zählerstand zugeschickt bekommen, schätzen sie den Jahresverbrauch.